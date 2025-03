Bromfietsster (64) gegrepen door auto op kruispunt: “Onderzoek wie door rood licht reed”

Een 64-jarige bromfietsster is dinsdagmiddag zwaargewond bij een verkeersongeval op een kruispunt in Edewalle (Kortemark). De vrouw werd op haar bromfiets door een auto gegrepen en kwam zwaar ten val. “Het staat vast dat een van de voertuigen door het rood licht reed, maar we onderzoeken nog wie dat was”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Polder.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdagmiddag rond 12 uur op het kruispunt van de Koekelarestraat met de Pastoor D. Vanhautestraat in Edewalle bij Kortemark. Er waren meerdere getuigen van het ongeluk en een van hen belde de hulpdiensten op met de melding dat de wagen door het rood licht was gereden. Er volgde een zware aanrijding met de bromfiets. Die werd rechts vooraan in de flank van de auto gegrepen waarna de bromfietsster ten val kwam. De situatie was meteen ernstig want op het eerste moment gaf de vrouw geen teken van leven meer. Zowel de politie, brandweer als MUG en ziekenwagen snelden ter plaatse.

“Het ging om een 64-jarige vrouw uit Kortemark die vanuit de Pastoor D. Vanhautestraat het kruispunt overstak en daar in aanrijding kwam met de Opel Mokka van een 51-jarige vrouw die richting Koekelare reed”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Polder. “Het staat vast dat een van de voertuigen door het rood licht reed maar we onderzoeken nog wie. Er zijn getuigen en die worden verhoord om een correct beeld van de situatie te kunnen maken. Er werd ook een fotodossier aangelegd.” De 64-jarige vrouw kreeg de dringendste zorgen ter plaatse en werd zwaargewond naar het ziekenhuis AZ Rumbeke gebracht. Op het moment van haar overbrengen was ze niet in levensgevaar. (JH)