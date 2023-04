Bromfietsster (17) loopt armbreuk op na val voor indraaiende bestelwagen

Een 17-jarig meisje liep woensdag een flinke armbreuk op nadat ze in Beerst (Diksmuide) ten val kwam met haar bromfiets. De MUG-heli werd ter plaatse gestuurd omdat het meisje het uitkermde van de pijn en er snel hulp nodig was.

Het ongeval gebeurde woensdag rond 11.20 uur in de Oostendestraat in Beerst. Een 17-jarig meisje reed er met haar bromfiets op het fietspad richting Diksmuide. “Achter haar reed een bestuurster in een bestelwagen die een weg wou inrijden en het fietspad moest dwarsen”, klinkt het bij de politie. “De bestuurster van de bestelwagen had de bromfietsster wel degelijk gezien en vertraagde om het meisje voorrang te verlenen. Maar wellicht begon zij te twijfelen en schrok alsnog van de bestelwagen waarna ze ten val kwam. Er is geen aanrijding geweest.”

Het meisje viel vervolgens al rollend over de grond en kermde het uit van de pijn. Omdat haar situatie ernstig leek werd de MUG-heli opgeroepen, net als een ziekenwagen en de politie. De MUG-heli landde in een weide waarna de arts het meisje de dringendste zorgen toediende. Dat ging vooral over pijnstilling. Het meisje kon uiteindelijk met de ziekenwagen worden overgebracht naar het ziekenhuis en liep een flinke armbreuk op. Door het ongeval was er tijdelijk wat verkeershinder. (JH)