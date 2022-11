Bromfietser zwaargewond na aanrijding in Brugge

In de Havenstraat in Brugge kwam het zaterdagmorgen even voor 9 uur tot een aanrijding tussen een bromfietser en een lichte vrachtwagen 4×4.

De bromfietser kreeg de eerste zorgen toegediend door het team van de mug dat ter plaatse kwam en werd met zware maar niet levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De omstandigheden waarin het ongeval gebeurde worden onderzocht. Door het ongeval was er enkel in de richting van Dudzele verkeer mogelijk. De politie zorgde voor een vlotte regeling.



(JVM)