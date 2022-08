Bromfietser zwaargewond bij frontale botsing

Bij een ongeval langs de Kanaalweg in Ooigem is dinsdagavond een bestuurder van een bromfiets zwaargewond geraakt. Hij botste op een personenwagen die uit de andere richting kwam. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk.

Het ongeval gebeurde rond kwart voor acht dinsdagavond. Een man reed met zijn zwarte BMW langs de Kanaalweg richting Ingelmunster toen hij onzacht in aanraking kwam met een bromfiets die in de tegenovergestelde richting reed. Langs de Kanaalweg ligt een gescheiden fietspad, het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Mogelijk speelde de laaghangende zon de automobilist parten.

Die bleef bij het ongeval ongedeerd, de bestuurder van de bromfiets had minder geluk. Hij werd weg gekatapulteerd en belandde verscheidene meters van zijn verhakkelde voertuig op de weg. De grote bloedvlek op het wegdek sprak boekdelen. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. (JF)