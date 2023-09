Bromfietser zonder helm crasht door ruit van woning

“Plots hoorden we enorm veel lawaai.” Een koppel schrok zaterdagavond even na 18 uur op door een ongeval tijdens hun barbecue in de tuin achter een rijwoning in centrum Ieper. Een bromfietser was vanuit de Dehaernestraat rechtdoor gereden, over het voetpad gekatapulteerd en door de ruit beland van hun woning aan de Lombaardstraat.

“We liepen de woning binnen en dan zag ik het gat in de ruit aan de voorgevel”, vertelt de vrouw, die in het huis een praktijk heeft voor voetverzorging. “Gelukkig is hij er niet volledig door gegaan, anders lag hij in de living en was hij misschien onthoofd”, aldus de partner van de vrouw. “Je moet niet weglopen hé, riep ik die kerel toe.”

Glas in gezicht

De bestuurder bloedde hevig en trok een spoor vanaf de plaats van het ongeval richting de Dehaernestraat en ook naar de andere kant bij het kruispunt met de Blindeliedenstraat. “Er lag overal bloed”, vervolgt de bewoner, die liever anoniem blijft. “De jongeman had geen helm op en liep rond in ontbloot bovenlijf. Mogelijk had hij een T-shirt aan en was dit intussen rond zijn hals gebonden om het bloed te stelpen. Hij had een serieus gat in zijn halsstreek. Ook de buren ontfermden zich over hem.”

De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten de bestuurder over naar het ziekenhuis. “De verwondingen zijn niet levensbedreigend”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “De bromfietser reed zonder helm en kreeg glas in het gezicht.”

Tweede crash tegen gevel

Het is niet de eerste keer dat een voertuig tegen de voorgevel van het koppel crasht. “Een vijftal jaar geleden reed een wagen tegen onze woning in de namiddag van nieuwjaarsdag”, vertelt de vrouw. “De bestuurder was toen onder invloed. Mijn buren belden me op, want ik was toen aan het wandelen in Heuvelland. Derde keer goede keer? Dit is een gevaarlijk gat.”

“Het zal nog gebeuren”, vermoedt haar partner. “Velen rijden met een enorme vaart vanuit de Dehaernestraat en de uitgaansbuurt, waar we ’s nachts geregeld last van hebben.”

De Ieperse takeldienst Depannage Rik kwam de bromfiets takelen en poetste samen met de politie de bloedsporen van de stoep en het wegdek, met behulp van emmers water die de voetverzorgster aanreikte. “Ik wil nog één iets zeggen: jonge gasten, wees voorzichtig!” (TP)