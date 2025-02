Bromfietser lichtgewond na botsing met vrachtwagen

Donderdagmiddag gebeurde er rond het middaguur een ongeval langs de Brugsesteenweg in Roeselare, ter hoogte van de rotonde aan de Koning Leopold III-laan. Een 29-jarige bestuurder van een bromfiets uit Roeselare geraakte daarbij lichtgewond.

De bromfietser kwam net over de rotonde in aanraking met een vrachtwagen bestuurd door een 59-jarige man uit Wervik. De 29-jarige bromfietser kwam na de aanrijding ten val. Een ambulance snelde ter plaatse. Het slachtoffer werd met lichte verwondingen overgebracht naar AZ Delta. De brandweer sloot met een signalisatiewagen een gedeelte van de Brugsesteenweg een tijdje in de richting van het centrum af. De politie deed de nodige vaststellingen. Door het voorval was er een tijdlang lichte verkeershinder in de buurt van de rotonde.