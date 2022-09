Bromfietser gewond na aanrijding in Rumbeke

Een mugteam en ambulance snelden donderdagochtend omstreeks 6.30 uur naar het kruispunt van de Kwadestraat met de Schaapsstraat in Rumbeke. Daar was het even voordien tot een aanrijding gekomen tussen een personenwagen en een bromfiets.

Achter het stuur van de wagen zat een 37-jarige vrouw uit Roeselare. Haar voertuig raakte de bromfiets van een 35-jarige man, eveneens uit Roeselare. Bromfietser J.B. kwam ten val en geraakte daarbij gewond aan het hoofd. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna bij bewustzijn overgebracht naar AZ Delta.