Bromfietser buiten levensgevaar na ongeval in Varsenare

Vrijdagmorgen even voor 9 uur gebeurde in de Legeweg in Varsenare, bij Jabbeke, een zwaar verkeersongeval. In nog onduidelijke omstandigheden kwam het tot een frontale botsing tussen een personenauto en een bromfietser. De bromfietser werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

De klap was enorm. Het ongeval gebeurde op 100 meter van het kruispunt met de Demanlaan. De juiste omstandigheden waarin het ongeval gebeurde werden door een verkeersdeskundige onderzocht.

De Legeweg werd een hele tijd voor alle verkeer afgesloten.

