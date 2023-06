Bromfietser belandt in gracht na aanrijding op kruispunt Colliemolenstraat met Moorsledestraat in Oostnieuwkerke

Een 52-jarige man uit Roeselare werd maandagochtend omstreeks 8.45 uur gewond overgebracht naar het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare nadat hij op het kruispunt van de Colliemolenstraat met de Moorsledestraat aangereden werd door een personenwagen. De bromfietser belandde in de gracht.

Op het kruispunt van de Moorsledestraat met de Colliemolenstraat in Oostnieuwkerke gebeurden er al verschillende ongevallen. Zo ook maandagochtend. Een 52-jarige bromfietser uit Roeselare volgde de Colliemolenstraat. Uit de Moorsledestraat kwam een vrouw met haar personenwagen aangereden. Zij merkte de bromfietser te laat op waarna het tot een aanrijding kwam.

De bromfietser belandde in de gracht naast de weg. De man, die last had van de rug, geraakte niet zelfstandig uit die gracht. De brandweer werd opgeroepen om hem uit zijn netelige situatie te bevrijden. De bromfietser werd gewond, maar bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare. Zowel de wagen als de bromfiets liepen serieuze schade op. Door het ongeval bleef een gedeelte van de Colliemolenstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.