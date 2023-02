Bromfietser (18) knalt tegen auto en verliest even het bewustzijn: “Maar verwondingen zouden meevallen”

In Ieper gebeurde zaterdag een ongeval met een jonge bromfietser. Zijn toestand leek aanvankelijk zorgwekkend, maar de 18-jarige Ieperling kwam snel weer bij bewustzijn en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Vlakbij de stedelijke begraafplaats gebeurde zaterdagnamiddag een verkeersongeval op de Zonnebeekseweg in Ieper. Politiezone Arro Ieper kreeg even voor 14.45 uur melding van een aanrijding tussen een auto, die een parkeerstrook verliet, en een bromfietser die op de Zonnebeekseweg reed.

Door de klap tegen de zijdeur van de bestuurster van de Citroën werd de bromfietser, een jongeman van 18 jaar uit de buurt, weggekatapulteerd van het voertuig. De bromfiets vloog over een voetpad en belandde tegen de gevel van een woning.

Snel weer bij bewustzijn

“Ook de helm van de bromfietser was weggevlogen”, verklaart Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper. “Uit de eerste melding leek zijn toestand ernstig. Initieel reageerde hij niet, maar even later was hij alweer bij bewustzijn.”

De man werd onder MUG-begeleiding overgebracht naar het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis. “Zijn verwondingen zouden meevallen”, zegt Verdru nog.

De bestuurster van de auto, een vrouw van 76 jaar uit Ieper, bleef ongedeerd. Het ongeval versperde een tijdje de Zonnebeekseweg, maar nadat de auto opnieuw op een parkeerstrook werd gereden, kon het verkeer weer passeren. (TP)