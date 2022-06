Bromfietser (17) overleden na botsing met bestelwagen in Moerkerke

Op het kruispunt van de Damweg met het Haringgat in Moerkerke (Damme) is woensdagmiddag even voor 13 uur een 17-jarige bromfietser om het leven gekomen.

Een bestelwagen die in de richting van de Natiënlaan reed, reed er een bromfietser aan. De klap was enorm. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden de bromfietser nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

De tiener was amper 17 jaar en woonde in de buurt. Hij overleed ter plaatse. Door het ongeval was de Damweg voor alle verkeer afgesloten. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden waarin het ongeval gebeurde te onderzoeken.