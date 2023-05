Bromfietser (16) kritiek na ongeval met vrachtwagen in Wingene

Een 16-jarige jongeman uit Wingene geraakte vrijdagochtend vroeg levensgevaarlijk gewond bij een ongeval in de Tieltstraat in Wingene. De bromfietser kwam zwaar ten val bij een incident waarbij ook een vrachtwagen voor biggenvervoer betrokken geraakte. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan.

Drie vrienden, op weg naar hun school in Tielt, reden vrijdag omstreeks 8 uur in de Tieltstraat richting Tielt, toen het ter hoogte van het bedrijventerrein Verrekijker verkeerd liep. Een jongeman van 16 jaar, die achter de twee anderen reed, kwam in aanraking met een vrachtwagen voor biggenvervoer. Die werd bestuurd door een vijftiger uit Zonnebeke. De jongeman kwam bij de aanrijding zwaar ten val. Al snel werd duidelijk dat zijn toestand ernstig was. Een MUG-team snelde richting de Tieltstraat. De jongeman kreeg ter plaatste de eerste zorgen en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare.

Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Het parket stelde een deskundige aan die het voorval onderzoekt. De brandweer kwam ter plaatse met twee signalisatiewagens om de omgeving van het voorval te beveiligen. De vrienden van de jongeman kwamen met de schrik vrij. De school in Tielt waar de 16-jarige jongen les volgt, werd inmiddels op de hoogte gebracht van de feiten.