Bromfieter die door slagbomen reed is 20-jarige maaltijdbezorger uit Ledegem

De bromfietser die vorige week door een gesloten spooroverweg glipte en nipt aan een zware botsing met een trein ontsnapte is door de politie gevat. Het blijkt om een 20-jarige maaltijdbezorger uit Ledegem te gaan.

Het hallucinante tafereel werd door een camera geregistreerd. Op de beelden is te zien hoe de jongeman aan de overweg tussen de Sint-Petrus en -Paulusstraat in Rumbeke laveert. Luttele seconden later passeert een trein, maar als bij wonder kan een zware botsing nipt vermeden worden. Na intens speurwerk van de politiezone RIHO is de bestuurder van de bromfiets afgelopen vrijdag gevat.

“Tijdens het onderzoek bleek dat de bromfiets hoogstwaarschijnlijk toebehoorde aan een lokale maaltijdbezorger’, weet politiewoordvoerder Carl Vyncke. “Reeds de dag na de feiten was het merk en type van de bromfiets voor 99 procent zeker. Op alle beschikbare beelden waar de bromfiets werd opgemerkt – was de kentekenplaat helaas niet zichtbaar, wat de zoektocht heel wat bemoeilijkte. Na een tip van een alerte burger begon het net rond de vermoedelijke eigenaar zich te sluiten. Na analyse van de eigen camerabeelden kon de eigenaar van de bromfiets worden geïdentificeerd. Ondertussen kwamen uit verder onderzoek en het dossier van spoorwegbeheerder Infrabel te weten dat de trein wel degelijk met de bromfiets in aanrijding was gekomen.”

De politie trok vrijdag naar de eigenaar van de bromfiets. Geconfronteerd met alle bewijzen gaf die uiteindelijk prijs dat de bromfiets bij een familielid van hem stond. “De aangetroffen bromfiets vertoonde schade op de plaats waar de trein de bromfiets had aangereden”, aldus Vyncke. “Het navolgend onderzoek leidde ons naar de bestuurder. Dat blijkt een 20-jarige Ledegemnaar te zijn. Deze man werd verhoord en ging tot volledige bekentenissen over. De man had naar eigen zeggen oortjes in en had niet gezien dat de verkeerslichten op rood stonden. Hij had tevens de bel van de overweg niet gehoord. De bromfiets bleek niet ingeschreven en niet verzekerd.”

De politie kon het dossier tot een goed eind brengen dankzij tips van drie alerte burgers en drie plaatselijke bedrijven. De man uit Ledegem zal zich nu voor de politierechter moeten verantwoorden.