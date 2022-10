Broer van verongelukte Jessy (25) getuigt: “Reizen was wat ze het liefst deed”

“Jessy ging voor iedereen door het vuur. Dat ze in een vreemd land mensen wilde helpen die ze niet kende, zegt alles over haar.” Jason Dewildeman (20) uit Rekkem bij Menen kan nog altijd niet geloven dat zijn zus er niet meer is. Jessy Dewildeman (25) kwam samen met haar beste vriendin Wibe Bijls (24) om het leven tijdens een citytrip in Rome.

Jessy en Wibe stierven nadat ze op de pechstrook werden aangereden. Ze waren net uitgestapt om hulp te bieden aan de inzittenden van een voertuig dat betrokken was geraakt in een ongeval. “Dat ze in een vreemd land mensen wilde helpen die ze niet kende, zegt alles over mijn zus. Jessy zou iedereen geholpen hebben. En zeker voor de mensen die ze graag zag ging ze echt door het vuur.”

Slecht nieuws

Aan het woord is Jason, de 20-jarige jongere broer van Jessy. Hij vernam het verschrikkelijke nieuws zondagochtend. “Ik ging net vertrekken naar het voetbal toen een van de vele vriendinnen van Jessy mijn moeder belde. Blijkbaar was er iemand aan de deur geweest om ons het nieuws te vertellen, maar dat hebben we nooit gehoord. Via-via is het nieuws dan bij die vriendin geraakt.”

Jessy Dewildeman en Wibe Bijls stierven zaterdagavond. © Instagram/Facebook

“Dat ik nu op mijn twintigste plots enig kind word, is een heel raar gevoel. Maar Jessy blijft voor altijd mijn zus. De laatste jaren klikte het echt goed tussen ons. Met ouder te worden zaten we meer op dezelfde golflengte. We lachten samen met dingen die we meemaakten in het uitgaansleven en praatten over muziek. Jessy ging altijd met een lach door het leven.”

Reis cadeau gekregen

Jessy werkte als poetshulp voor i-Mens. “Het was een klant bij wie Jessy ging poetsen die haar de reis naar Rome cadeau deed”, weet Jason. “Reizen was dan ook wat ze het liefst van allemaal deed. Dat en fitnessen.”

Wanneer de lichamen van Jessy en Wibe gerepatrieerd worden naar ons land en er dus een begrafenis kan plaatsvinden, is voor de familie nog een vraagteken. “Wellicht moet iemand naar Rome om de identiteit te bevestigen. Dat heeft waarschijnlijk puur met wetgeving te maken, want de identiteitskaarten zijn daar aanwezig. Pas als dat allemaal gebeurd is, kunnen wij verder.”