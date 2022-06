Broer en zus gewond na spectaculair ongeval met oldtimer

Langs de Rijksweg in Izegem geraakten zaterdagavond iets na tien uur een broer en zus gewond. Hun Volkswagen Kever uit 1961 belandde naast de weg en knalde tegen een boom. De brandweer moest beide inzittenden bevrijden.

Louis B. uit Roeselare en zijn jongere zus Renée waren zaterdagavond iets na tienen op weg met een Volkswagen Kever, bouwjaar 1961. Ook Splinter, hun hond, was mee in de oldtimer. Louis B. zat achter het stuur, maar verloor net voor rotonde aan het sportstadion de controle over het stuur van de wagen. De wagen week helemaal uit naar de linkerkant van de wagen. Een jonge dame, die vanuit de tegenovergestelde richting kwam aangereden, kon nog net remmen en een frontale botsing vermijden. De oldtimer knalde uiteindelijk tegen een boom naast de weg en kwam tot stilstand in de berm. Zowel de broer als de zus geraakten gewond.

Hond verdwenen

De hulpdiensten, waaronder de brandweer en een MUG-team, snelden ter plaatse. “We moesten beide inzittenden bevrijden”, aldus Patrick Vanlauwe, brandweerofficier bij de brandweer van Izegem. De brandweer knipte het dak van de oldtimer los. Eerst werd de jongeman bevrijd, daarna haalde de brandweer ook zijn zus vakkundig uit het autowrak. Vooral de vrouw was zwaargewond. Beiden werden bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval kon het verkeer dat richting Roeselare wou rijden een tijdlang niet de Rijksweg op. De oldtimer raakte bij het ongeval zwaar beschadigd en is rijp voor de schroothoop. Na het voorval werd er ook gezocht naar Splinter. De hond was na het ongeval gevlucht. Het diertje dook enkele keren op, maar kon niet gevat worden.