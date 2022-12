Britse chauffeur valt in slaap langs E40 in Veurne en tuimelt in gracht: twee gewonden

Bij een verkeersongeval op de E40 in Veurne vielen zondagavond twee gewonden. Een Britse chauffeur van een bestelwagen viel in slaap en tuimelde zo in de gracht.

Het ongeval gebeurde zondagavond rond 23.15 op de E40 in de richting van Calais. Even voorbij de afrit van Veurne op het stuk tussen Veurne en Adinkerke raakte een Mercedes Sprinter bestelwagen met Britse nummerplaten van de weg af. De chauffeur kon niet meer tijdig corrigeren en reed zo de gracht in. Zowel hij als zijn passagier zaten door de klap niet gekneld en konden zelf uit de bestelwagen raken.

Wakker geworden

Volgens de wegpolitie liepen ze lichte verwondingen op en werden ze voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur verklaarde nadien dat hij in slaap was gesukkeld en pas wakker werd toen het al te laat was. De brandweer plaatste de nodige signalisatie om het ongeval aan te duiden terwijl de politie de vaststellingen deed. Een takeldienst werd gevorderd om de bestelwagen uit de gracht te halen. Door het ongeval was de rechterrijstrook afgesloten maar dat leverde gelet op het nachtelijke uur geen verkeershinder op. (JH)