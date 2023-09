Britse bestuurder botst op vrachtwagen op E40 en wordt aangereden door landgenoot

De E40 in Adinkerke was in de nacht van donderdag op vrijdag een tijdlang versperd in Adinkerke na een verkeersongeval. Even na middernacht reed een Britse bestuurder achteraan in op een vrachtwagen en werd zelf nog eens geramd door een landgenoot. De brandweer moest de eerste auto blussen. Dit is het zoveelste ongeval in korte tijd waar Britten bij betrokken zijn.

Het ongeval gebeurde donderdagnacht om 00.25 uur op de E40 in Adinkerke, een zestal kilometer voor de Franse grens. Een Britse bestuurder van een Jaguar reed er achteraan in op een vrachtwagen op het linkerrijvak van de snelweg. Hoe dat kon gebeuren en of de vrachtwagen op dat moment zelf iemand aan het inhalen was, is niet duidelijk. Meteen daarna werd de Jaguar op zijn beurt aangereden door een Britse landgenoot in een Kia. Alle voertuigen kwamen op de snelweg tot stilstand en die raakte daardoor grotendeels versperd. Het verkeer kon wel blijven passeren.

Auto geblust

Vooral de Jaguar liep zware schade op. De brandweer van De Panne werd opgeroepen omdat die auto begon te roken van onder de motorkap. Zo was er de vrees dat er een autobrand zou ontstaan. De brandweer kon echter snel ingrijpen. De bestuurder van de Jaguar liep verwondingen op en werd naar het ziekenhuis van Veurne gebracht. Na het ongeval moesten beide zwaar beschadigde wagens nog getakeld worden voor de snelweg volledig vrijgegeven kon worden. Dat nam anderhalf uur tijd in beslag. (JH)