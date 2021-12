Brandweerkorps in diepe rouw na overlijden Sam (29): “Een graag geziene gast”

Het Roeselaarse brandweerkorps is in diepe rouw na het overlijden van Sam Vandendriessche. De 29-jarige brandweerman overleed woensdagavond aan zijn verwondingen nadat hij even voordien een zwaar ongeval had langs de Brugsesteenweg.

De 29-jarige Sam Vandendriessche reed woensdagavond omstreeks 21.45 uur met zijn KTM-moto langs de Brugsesteenweg toen het ter hoogte van de rotonde nabij de Wijnendalestraat helemaal verkeerd liep. De Roeselarenaar kwam vanuit het centrum van de stad aangereden en verloor ter hoogte van de rotonde de controle over het stuur van zijn voertuig. De motorrijder raakte een boompje waarna de moto werd weg gekatapulteerd. Passanten contacteerden onmiddellijk de hulpdiensten. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd in heel kritieke toestand overgebracht naar AZ Delta. Daar is hij later op de avond overleden aan zijn verwondingen. Het parket stelde een deskundige aan om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Het is duidelijk dat er geen andere voertuigen bij het ongeval waren betrokken.

Achttal jaar vrijwilliger bij de brandweer

Het overlijden van Sam Vandendriessche is een zware klap voor het brandweerkorps van Roeselare. De sportieve jongeman was inmiddels reeds een achttal jaar vrijwilliger bij de brandweer. “Een graag geziene gast die zich toch reeds een mooi aantal jaren engageerde voor de brandweer. Hij werd erg geapprecieerd binnen zijn ploeg. Als er iets te doen was binnen de brandweer was hij er altijd graag bij”, aldus zonecommandant Christian Gryspeert. Verschillende brandweerlieden kwamen donderdagochtend reeds samen om bij elkaar steun te zoeken. “We hebben reeds gesprekken gevoerd en vangen onze mensen op. Onzen gedachten gaan ook naar de familie van Sam, voor hen is het verlies van Sam ongetwijfeld nog een pak erger.” De brandweerzone Midwest paste donderdag reeds hun profielfoto aan, waarbij op het logo een zwart lint werd aangebracht.