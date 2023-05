Brandweer tijdlang bezig met opruimen van gips op de weg in Zarren

De brandweer van Kortemark was maandagmiddag lange tijd in de weer om gips op te ruimen dat op de weg gevallen was in Zarren. Het verkeer moest er zelfs even omrijden.

Rond 15.45 uur belde de bestuurder van een wagen de hulpdiensten op. De man passeerde net in de Stadenstraat in Zarren ter hoogte van meubelen Weyne met een aanhangwagen met daarop gips. Door een manoeuvre waren meerdere zakken van het gips op de weg gevallen. De zakken barstten open en over een afstand van tientallen meters lag het gips verspreid over de weg. Door passerende auto’s was een deel al volledig open gereden.

De bestuurder wachtte de komst van de hulpdiensten af zodat de politie ook de nodige vaststellingen kon doen. Daarna kwam ook de brandweer ter plaatse. Zij hadden een grote klus om al het gips van de weg te krijgen en riepen versterking in van een extra signalisatiewagen om veilig te kunnen werken. Aan het verkeer werd gevraagd om de Stadenstraat te vermijden omdat de werken langere tijd in beslag namen. Bestuurders reden daarom best om. Na een tweetal uren was alle gips opgeruimd en kon iedereen weer vlot passeren. (JH)