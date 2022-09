Brandweer snijdt dak van auto open om bewusteloze bestuurder te bevrijden in Harelbeke

Bij een merkwaardig ongeval in de Harelbeekse Beverhoek raakte dinsdagvoormiddag 1 voertuig betrokken. Tijdens de reddingsoperatie werd het voertuig volledig open gesneden. De bestuurder werd bewusteloos naar het ziekenhuis overgebracht.

Het waren passanten die rond 11 uur de hulpdiensten verwittigden. Ze merkten een kleine stadswagen in de gracht op, met aan het stuur een bewusteloze man. Zowel brandweer als MUG snelden ter plaatse en een volledige reddingsoperatie werd op poten gezet.

“Wanneer we de schade aan het voertuig bekijken en de manier waarop de auto in de gracht lag, dan zou je kunnen veronderstellen dat het voor de bestuurder zou meevallen”, klonk het in een verklaring van de brandweerofficier ter plaatse. “Toch lag de man bewusteloos achter het stuur. Dit roept meteen vragen op over de medische toestand van het slachtoffer en hoewel hij niet gekneld zat, werd besloten het voertuig open te snijden. Een dokter van de MUG analyseerde de toestand voortdurend, zodat we met de grootste voorzichtigheid de chauffeur uit de wagen konden halen.”

Elektrische wagen

Het volledige tafereel nam ruim 45 minuten in beslag, waarbij het dak van de wagen werd verwijderd. “Naast de toestand van het slachtoffer moesten we ook rekening houden met het feit dat dit een elektrische wagen is”, klonk het nog. “We kunnen niet zomaar lukraak gaan snijden, het risico dat we elektriciteitskabels raken is te hoog. Volgens de arts ter plaatse hadden we voldoende tijd om het rustig aan te pakken, waardoor extra problemen konden worden vermeden.”

De bestuurder van de wagen werd bewusteloos naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij aan grondige onderzoeken zal worden onderworpen. Bij het ongeval raakten geen andere voertuigen betrokken. Door de afgelegen plaats bleef de hinder voor het verkeer ook beperkt.