Brandweer rukt uit voor bevuilde straten in Pervijze en Kortemark

De brandweerposten van Diksmuide en Kortemark moesten woensdagavond uitrukken om bevuilde rijbanen terug vrij te maken. Om 18 uur werd een oliespoor van enkele tientallen meters ontdekt in de Gitsstraat in Kortemark.

De veroorzaker bleek de bestuurder van een tractor te zijn die af te rekenen kreeg met een defect. De politie kon de chauffeur intercepteren. De brandweer ruimde het oliespoor op. Rond 22 uur werd dan weer een fiks modderspoor ontdekt in de Nieuwpoortstraat in Pervijze. Het ging om een spoor over een afstand van een kleine 200 meter. Daar ging het om een gevaarlijke situatie omdat de weg er glad bij lag. De brandweer ruimde alles op. (JH)