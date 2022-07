Brandweer ruimt oliespoor van onbekende vervuiler op in Veurne

De brandweer van Veurne had vrijdagmiddag wat werk met het opruimen van een oliespoor in de Brugsesteenweg in Veurne. Het was de politie Spoorkin die de hulp van de brandweer inschakelde.

“Onze ploegen reden op de Brugsesteenweg en merkten een oliespoor op, vermoedelijk afkomstig van een vrachtwagen”, zegt korpschef Peter Billiouw. “De hulp van de brandweer werd gevraagd. Er werd nazicht gedaan in de buurt, maar de vervuiler kon niet aangetroffen worden.”

Geen ongevallen

De brandweer zette de tankwagen met sproeimachine en een signalisatiewagen in ter plaatse. Het ging om een spoor van een goeie 100 meter die naar de rotonde van ‘s Heerwillems liep en aan de andere kant richting oprit autosnelweg. De brandweer had uiteindelijk een dik kwartiertje nodig om alles op te ruimen. Er gebeurden gelukkig geen ongevallen. (JH)