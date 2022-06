Brandweer ruimt oliespoor op na maaien graskanten

De brandweer moest maandagmiddag een oliespoor opruimen in de Hoge Ieperweg tussen Merkem en Jonkershove in Houthulst. Passanten hadden de olie aan de kant van de weg opgemerkt en belden de politie om de situatie aan te kaarten.

Nadien werd de brandweer verwittigd voor het opruimen ervan. Vermoedelijk is de olie afkomstig van een tractor die er eerder de graskanten had gemaaid en liep de olie door een klein lek uit aan de kant van de straat.

De brandweer was een tijdlang bezig om het oliespoor volledig op te ruimen. Dat leidde er even toe dat de weg moeilijk toegankelijk was maar veel verkeershinder leverde dat niet op. (JH)