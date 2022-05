Brandweer ruimt oliespoor op in Veurne

Zondagnamiddag rukte een ploeg van de Veurnse brandweer uit naar de Bulskampstraat in Veurne om een oliespoor op te ruimen.

p enkele meters van de kraterrotonde in de richting van Bulskamp had een sproeimachine olie verloren wat leidde tot een gevaarlijk gladde situatie voor de voertuigen die in de richting van Bulskamp reden. De brandweer neutraliseerde het oliespoor van een kleine 100 meter met korrels.

Het verkeer moest er een tijdlang beurtelings voorbij rijden. Een firma kwam ter plaatse om het olielek in de sproeimachine ter plaatse te herstellen. (JT)