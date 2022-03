Brandweer ruimt fiks mazoutspoor op in centrum Oostduinkerke

In het centrum van Oostduinkerke moest de brandweer dinsdag voor de middag een fiks mazoutspoor opruimen.

Dat werd ontdekt ter hoogte van de verkeerslichten aan de Dorpsstraat en liep via de Nieuwpoortsteenweg tot in de richting van Nieuwpoort. De brandweer begon aan de taak rond 11 uur en moest even later versterking inroepen.

Intussen ging de politie Westkust op zoek naar een mogelijke vervuiler. Een motard kon die even later ontdekken, het ging om een man uit Koksijde. De zaak wordt nu verder afgehandeld. (JH)