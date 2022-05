Brandweer moet weg reinigen na ladingverlies van landbouwer in Zuienkerke

Maandagmorgen verloor een landbouwvoertuig een deel van zijn lading langs de Oostendsesteenweg in Houthave-Zuienkerke.

Over een afstand van 200 meter lag de weg en het fietspad er gevaarlijk bij. De vieze smurrie op het wegdek diende door de brandweer weggespoten. Het is niet geweten of de vervuiler gekend is.

Tijdens het reinigen was er beurtelings verkeer op de Oostendsesteenweg.