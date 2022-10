Brandweer moet twee dagen op rij wegdek in Kaaskerkestraat opruimen

De brandweer van Diksmuide moest twee dagen op rij uitrukken om het wegdek van de Kaaskerkestraat in Diksmuide op te ruimen.

Dinsdag rond 10.40 uur bleek er een cementspoor te liggen op de N35 in Diksmuide. Het spoor situeerde zich tussen de Ijzerlaan, de Hoge Brug en de Kaaskerkestraat. Het was de politie die vlakbij zit die passeerde en de cementresten opmerkten. De brandweer ging ter plaatse en ruimde het spoor om door de sproeiwagen in te zetten. Die klus nam een zekere tijd in beslag.

Woensdagochtend moest de brandweer opnieuw uitrukken naar dezelfde straat. Deze keer op de Kaaskerkestraat tussen de Hoge Brug en de rotonde. Op het voetpad werd daar even na 9 uur een mazoutspoor ontdekt wat zorgde voor een glibberige situatie. Het was er gevaarlijk voor voetgangers om te passeren. De brandweer ging opnieuw ter plaatse en ruimde het goedje op. (JH)