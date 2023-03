Brandweer moet koppel uit auto bevrijden na ongeval met drie gewonden in Pittem

Langs de Tieltstraat, de ring rond Pittem, gebeurde dinsdag iets voor de middag een zwaar ongeval waarbij drie personen gewond geraakten. De brandweer moest een ouder koppel uit hun zwaar beschadigde Volkswagen helpen.

Hoe het ongeval precies gebeurde, is nog niet duidelijk. De bestuurder van een BMW en de bestuurder van een Volkswagen reden langs de Tieltstraat in Pittem in de richting van Tielt toen het net voor het kruispunt met de Vijfstraat verkeerd liep. Beide wagens raakten elkaar waarna de Volkswagen rechts naast de weg in de gracht belandde. De hulpdiensten, waaronder de brandweer, snelden onmiddellijk ter plaatse.

Vrouw gekneld

De bestuurder kon door de brandweer gemakkelijk uit de wagen geholpen worden. De vrouw zat gekneld. Zij werd door de brandweer bevrijd. Ze geraakte bij het voorval zwaargewond. Zij werd samen met haar lichtgewonde man overgebracht naar het ziekenhuis.

Ook de bestuurder van de BMW geraakte bij het voorval lichtgewond. Beide voertuigen geraakten bij het ongeval zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Ook een vrachtwagen die kwam aangereden deelde in de brokken. Door het voorval ontstond er een serieuze file langs de Tieltstraat. De politie leidde een tijdlang het verkeer in goede banen.