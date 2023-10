Brandweer komt massaal ter plaatse om diesellek op te kuisen

Op het kruispunt van de Spanjestraat met de Slijperstraat en de Guido Gezellestraat in Oostnieuwkerke verloor een vrachtwagen donderdagmiddag een grote hoeveelheid mazout. De brandweer kwam massaal ter plaatse om te voorkomen dat er milieuvervuiling kon optreden.

Het voorval gebeurde iets voor 15 uur. Een vrachtwagenchauffeur reed via de Spanjestraat het centrum van Oostnieuwkerke binnen en wou via de Basijnsmolenstraat zijn weg verder zetten. De man merkte echter dat er in de Basijnsmolenstraat een kraan stond die werd ingezet voor een nieuwbouwproject. Daardoor was de straat afgesloten. De vrachtwagenchauffeur besliste om terug achteruit te rijden, maar tijdens zijn manoeuvre liep het fout. Zijn gevaarte botste tegen een paaltje in de Slijperstraat waarna er een lek ontstond in de mazouttank van het voertuig. De mazout stroomde al snel naar buiten en kwam op het wegdek te liggen. De chauffeur reageerde alert en zette er onmiddellijk iets onder. Het onheil was echter al geschied. Een grote hoeveelheid mazout verspreidde zich over de Guido Gezellestraat en het kruispunt.

Absorberende korrels

De brandweer van Westrozebeke kwam onmiddellijk ter plaatse. Verschillende vaten werden onder de mazouttank geplaatst. Ondertussen werden ook absorberende korrels op het wegdek gegooid. Ook de brandweer van Roeselare kwam ter plaatse met grote vaten om de gelekte vloeistoffen in onder te brengen. Door het voorval was er geruime tijd lichte verkeershinder in de omgeving van het kruispunt.