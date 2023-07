Woensdagavond rond half acht merkte, in de Rijselstraat in Sint-Michiels, de chauffeur van een bus van De lijn dat de remmen en banden begonnen te roken.

De man zette zijn bus, waar geen reizigers op zaten, aan de kant en verwittigde de brandweer. Die diende enkel de wielen wat at te koelen. Verder gevaar was er niet. Na een kwartier was de klus geklaard.