Brandweer bevrijdt vrouw via koffer uit wagen na ongeval

In de Roeselarestraat in Esen, vlakbij de grens met Zarren, kwam het dinsdag in de voormiddag tot een kop-staartbotsing tussen twee voertuigen. Een 70-jarige vrouw uit Kortemark raakte door de klap niet zelf uit de wagen en moest door de brandweer via de koffer bevrijd worden.

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur in de Roeselarestraat ter hoogte van het kruispunt met de Steenstraat aan het Roggeveld in Esen. Volgens de politiezone Polder, die ter plaatse kwam voor de nodige vaststellingen, wou een 70-jarige vrouw uit Kortemark de Steenstraat indraaien. Op dat ogenblik stond een vrachtwagen in de Steenstraat om de omgekeerde beweging te maken.

Er ontstond een aarzeling en toen de vrouw wilde vertrekken werd haar wagen achteraan aangereden door een bestuurder uit Diksmuide. De bestelauto van de vrouw werd daardoor vooruit gekatapulteerd en eindigde tegen de vrachtwagen. Beide bestuurders raakten lichtgewond maar de 70-jarige vrouw was in shock.

Achterdeur

Een toegesnelde mugarts diende haar de eerste zorgen toe en oordeelde dat het voor de veiligheid van de vrouw, gelet op eventuele rugletsels, beter was dat ze door de brandweer bevrijd werd. Haar deur kon immers niet meer geopend worden na de klap.

De brandweer knipte daarom de achterdeur van de bestelauto weg om de vrouw langs die weg te kunnen bevrijden. Daarna werd ze naar het ziekenhuis van Roeselare gebracht. Door het ongeval was er een uur lang verkeershinder. (JH)