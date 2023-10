Brandweer bevrijdt moeder en zoon uit gracht na ongeval op E40 in Nieuwpoort

De hevige regenval verraste vrijdagochtend een Britse bestuurster op de E40 in Nieuwpoort. De vrouw ging door watergladheid van de weg af en belandde in een diepe gracht. De brandweer moest haar en haar zoon uit de wagen bevrijden. Ze werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagochtend rond 6.50 uur op de E40 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort. Een tweetal kilometer voor de afrit van Nieuwpoort ging het verkeerd.

Getuige

Het was op dat moment hevig aan het regenen en door watergladheid ging een wagen met Britse nummerplaten plots van de weg af. Een getuige die passeerde, zag hoe de wagen over de pechstrook schoof, door de zachte berm en verdween in de hoge grassen van een diepe gracht.

Die getuige belde nog de hulpdiensten waarna de politie en een ziekenwagen ter plaatse snelden. Bij aankomst van de ziekenwagen stelden zij vast dat de twee personen in de auto onmogelijk zelf het voertuig konden verlaten.

De wagen zat immers diep in de gracht. Daarom werd de brandweer gevraagd om een bevrijding uit te voeren en snelde ook een tweede ziekenwagen ter plaatse.

Twee gewonden

De brandweer kon uiteindelijk beide inzittenden uit hun hachelijke positie bevrijden. Het ging om een moeder en haar zoon. Beiden werden naar boven gehaald. “Het ging om twee Britse personen die gewond raakten bij het ongeval. Ze werden bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging”, klinkt het bij de federale politie.

Hun verwondingen zouden al bij al meevallen. Door de interventie van de hulpdiensten was de rechterrijstrook in Nieuwpoort een uur versperd voor het verkeer. Meer dan vijf minuten vertraging voor het verkeer leverde dat niet op. Rond 8 uur was de wagen getakeld en werd de rijstrook weer vrijgegeven. (JH)