Brandstoftank lekgeslagen bij ongeval in Zeebrugge: groot mazoutspoor op weg

Vrijdagmorgen even voor 11 uur gebeurde in de Afred Ronsestraat in de haven van Zeebrugge een ongeval. Een personenwagen die door een nog onduidelijke reden van zijn rijvak afweek, kwam er in botsing met een vrachtwagen die in de richting van de haven reed.

Daarbij werd de brandstoftank van de vrachtwagen opengescheurd en lekte een aanzienlijke hoeveelheid mazout uit de tank. De personenauto kwam verder tegen de betonnen geleider tot stilstand. De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht.



Door het ongeval lag de weg bezaaid met brokstukken en was er een groot mazoutspoor. Tot de weg gereinigd was en de auto getakeld, was er geen verkeer mogelijk in de Alfred Ronsestraat. Dat leidde tot een klein verkeersinfarct, door de vele vrachtwagens die daar passeren.