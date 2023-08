Dinsdagavond even na 18 uur gebeurde in de Remi Claeysstraat in Zedelgem een ongeval. Een personenwagen en een vrachtwagen kwamen op het kruispunt met elkaar in botsing.

Door het ongeval is de personenwagen klaar voor de schroothoop, de schade aan de trekker viel al bij al mee. Omdat de wagen vloeistof lekte, kwam de brandweer ter plaatse om het wegdek te reinigen. De politie deed de nodige vaststellingen.