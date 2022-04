BMW rijdt binnen in nog te openen broodjeszaak

Zondagmorgen even voor 5 uur gebeurde op de Roeselaarseweg ter hoogte van de rotonde in Torhout een spectaculair ongeval.

Een auto die in de richting van Roeselare reed ging er aan het slippen, ramde een verkeersbord en een brievenbus om vervolgens tegen de gevel van een nieuwe, binnenkort te openen broodjeszaak terecht te komen.

Door de botsing scheurde de voorgevel deels en sneuvelde het raam. Ook binnen in de zaak was de schade aanzienlijk. De brandweer kwam ter plaatse om de structurele schade in te schatten maar instortingsgevaar was er niet.

De bestuurder van de wagen werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Onderzoek zal de precieze toedracht van het ongeval moeten vaststellen. Het is onduidelijk of door het ongeval de opening van de nieuwe zaak vertraging zal oplopen.