BMW ramt elektriciteitspaal en belandt in gracht in Sint-Andries

In De Hogeweg in Sint-Andries bij Brugge gebeurde zaterdagmiddag even na 14.00 uur een ongeval.

Een bestuurder van een BMW raakte met de linkerwielen de zachte berm. Ze ramde daarbij een elektriciteitspaal die afknakte en dreigde op de openbare weg terecht te komen. De paal bleef enkel met de kabels hangen.

De auto kwam enkele meters verderop op zijn zijkant in de gracht tot stilstand. De vrouw kon met wat hulp haar voertuig verlaten. Ze werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Hinder

Eandis kwam ter plaatse om de paal te verankeren en zal ze eerstdaags vervangen. De politie had voor de veiligheid de Hogeweg in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Hoe lang de hinder zal duren is onduidelijk.