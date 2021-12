BMW met 6 inzittenden belandt op dak na stevige slippartij in Koksijde, bestuurder (18) gewond afgevoerd

Een BMW met zes inzittenden is woensdagnacht gecrasht in de Robert Vandammestraat in Koksijde. De chauffeur (18) raakte daarbij gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het voertuig was op zijn dak beland, allicht door onaangepaste rijstijl.

Het incident gebeurde om 2.45 uur. Volgens de politie kwam de BMW met Nederlandse nummerplaat uit een bocht gereden, komende uit de richting van de verkeerslichten. Bij het uitrijden van de bocht week de chauffeur echter te veel af. De wagen ramde een paaltje, schoof door op het gras en reed vervolgens een schuine berm op. Het voertuig raakte nog een boom en werd zo op zijn dak gekatapulteerd.

Vijf passagiers

De politie en de hulpdiensten haastten zich ter plaatse. De bestuurder, een 18-jarige Nederlander, was hevig aan het bloeden aan zijn hoofd. Hij werd ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De vijf passagiers, een 19-jarige en vier 18-jarigen, gaven aan dat ze geen medische hulp nodig hadden. De passagiers zijn afkomstig uit Kapellen, Izegem, Zottegem, Evergem en Koekelare. Alle inzittenden lopen school in Koksijde.

De politie maakte de nodige processen-verbaal op, want ze zaten met een persoon te veel in de wagen. Bovendien was er sprake van alcoholintoxicatie bij de bestuurder, maar niet in die mate dat het rijbewijs ingetrokken werd voor 15 dagen. De auto werd getakeld. (BB)