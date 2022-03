BMW knalt tegen voertuigen en woningen: bestuurder als bij wonder ongedeerd

Een bestuurder van een BMW veroorzaakte in de nacht van maandag op dinsdag serieuze ravage langs de Stationstraat in Moorslede. De man kwam zelf met de schrik vrij, maar enkele woningen en wagens liepen wel schade op.

Het ongeval gebeurde omstreeks 1.30 uur. De man was met zijn BMW op weg vanuit Passendale richting het centrum van Moorslede. Net over de Aldi liep het echter compleet fout.

De bestuurder week om een onduidelijke reden plots uit naar links. Zijn BMW knalde er onder andere tegen een geparkeerde aanhangwagen, schoof daarna verder tegen een verlichtingspaal en belandde uiteindelijk tegen een woning.

De ravage was groot. Enkele woningen liepen bij het voorval schade op en ook geparkeerde wagens deelden in de klappen. Omdat het duidelijk was dat het om een ernstig ongeval ging, snelden de hulpdiensten, waaronder de brandweer, onmiddellijk ter plaatse. De man geraakte zelf uit zijn voertuig en kwam er al bij al goed van af.