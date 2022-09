BMW knalt tegen verlichtingspaal, bestuurder slechts lichtgewond

Een jonge vrouw knalde zaterdagmorgen tegen een verlichtingspaal in Staden nadat ze de controle over het stuur van haar BMW had verloren. De wagen raakte zwaar beschadigd, maar de jongedame raakte amper gewond.

Langs de Bruggestraat in Staden gebeurde er in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar ongeval. Iets na middernacht verloor een jonge vrouw er de controle over het stuur van haar BMW.

De wagen raakte van de weg, knalde tegen een verlichtingspaal en kwam meters verder tot stilstand. De vrouw kwam er al bij al goed van af. Zij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Haar wagen is wel rijp voor de schroothoop.

Vooral de achterzijde van de BMW is zwaar beschadigd. De brandweer werd opgeroepen om de omgeving van het ongeval te beveiligen.