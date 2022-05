BMW drie maal over kop in Briekestraat Zonnebeke

Zaterdagavond omstreeks kwart na acht gebeurde een spectaculair ongeval langs de Briekestraat in Zonnebeke. Een 21-jarige bestuurder uit Wielsbeke was met zijn BMW op weg naar een vrijgezellenfeest samen met twee vrienden, eveneens jonge twintigers uit Harelbeke en Ieper, toen ze in de richting van Zonnebeke ter hoogte van de Tresoriersstraat van de weg raakten. Ze ramden eerst een boom, gingen tot drie keer toe overkop, en eindigden enkele tientallen meters verder ondersteboven in de gracht. De drie inzittenden werden zwaargewond overgebracht naar de ziekenhuizen van Ieper, Menen en Roeselare. Ondertussen is hun toestand stabiel. De Briekestraat was enkele uren afgesloten voor alle verkeer. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de situatie van het ongeval te schetsen en de nodige vaststellingen te doen. (DBI)