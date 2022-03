BMW-bestuurder richt ravage aan langs de Stationstraat in Moorslede

Een bestuurder van een BMW richtte in de nacht van maandag op dinsdag een ravage aan langs de Stationstraat in Moorslede. De wagen belandde links naast de weg en ramde een aanhangwagen. Uiteindelijk liepen een garage, drie voertuigen en een woning schade op. De bestuurder geraakte lichtgewond.

Een 40-jarige man was maandagnacht omstreeks 1.30 uur op weg met zijn BMW langs de lange, rechte verbindingsweg tussen Passendale en Moorslede. In de Stationstraat in Moorslede, ter hoogte van de Aldi, liep het echter mis. De BMW belandde om een onduidelijke reden links naast de rijweg. “Daar stond onze aanhangwagen geparkeerd. Ik werd wakker doordat ik hoorde dat de aanhangwagen meters wegvloog tegen de garagemuur van onze buren”, vertelt Natacha Colpaert.

Bij bewustzijn

Zij snelde naar buiten en zag tientallen meters verder de BMW op zijn kant liggen. De wagen lag gedeeltelijk tegen de gevel van een woning en gedeeltelijk tegen twee geparkeerde wagens. “Ik ging onmiddellijk kijken hoe het met de chauffeur was. Hij zei niet veel, maar was wel bij bewustzijn.”

De hulpdiensten snelden kort daarna ter plaatse. De brandweer werd opgeroepen omdat de bestuurder mogelijk gekneld zat in zijn voertuig, maar uiteindelijk moest er geen bevrijdingsactie worden opgestart. “Bij aankomst stond de chauffeur al naast de wagen. Hij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt postoverste Filip Louagie van de brandweer van Moorslede. Toch hadden de opgeroepen brandweermannen nog behoorlijk wat werk. “De wagen had een elektriciteitspaal geraakt. Die was in tientallen stukken uiteengespat.”

Zelfs binnen schade

De brandweer moest ook de garage van Yvonne Leenknecht stutten. De weggekatapulteerde aanhangwagen was tegen de muur van haar garage gevlogen. “Ik dacht eerst dat het buiten donderde, maar al snel wist ik dat het om een ongeluk ging. De garage is zwaar beschadigd, maar de brandweer voerde ’s nachts nog uitstekend werk uit. Ook de geparkeerde wagen in de garage is licht beschadigd.”

Ook Wendy Vanhove, die enkele huizen verderop woont, mat dinsdagochtend de schade op. En die is niet min. Door de klap van de wagen tegen de gevel is er veel schade aan haar woning. “Ook binnen is er schade. We zijn onze woning stap voor stap aan het verbouwen en dan is dit natuurlijk een serieuze tegenslag.” Niet enkel haar woning deelde in de klappen. Twee auto’s van het gezin, een Citroën Berlingo en een Ford, raakten ook beschadigd bij het ongeluk.