Bjorn (40) uit Kortemark overlijdt vijf dagen na zware botsing: “Levensgenieter die erg gemist zal worden”

Vijf dagen na een zware frontale botsing in Esen (Diksmuide) is nu ook de 40-jarige Bjorn uit Kortemark overleden aan de gevolgen ervan. Vrijdagavond overleed ook de 27-jarige G.C. uit Pittem ter plaatse. Bjorn was een vader van twee kinderen en erg geliefd bij iedereen. “Hij was een echte levensgenieter en zal gemist worden”, klinkt het bij de nabestaanden.

De bijzonder zware botsing gebeurde vrijdagavond om 22.45 uur in de Roeselarestraat in Esen. Bjorn was toen onderweg om zijn dochter op te halen op een fuif in De Panne. De Opel Astra van de 27-jarige Georgiër G.C. uit Pittem en de Ford Focus van de 40-jarige Bjorn kwamen er frontaal met elkaar in botsing.

Strijd van vijf dagen

Volgens de eerste bevindingen van een verkeersdeskundige gebeurde dat toen G.C. afweek van zijn rijbaan. De klap was erg hevig. G.C. werd uit zijn wagen geslingerd en overleed ter plaatse. De Ford van Bjorn werd door de klap weg gekatapulteerd en kwam in de gracht terecht. De brandweer had 45 minuten nodig om de Kortemarkenaar uit het wrak te bevrijden. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare waar hij na een strijd van vijf dagen dinsdagmiddag overleed.

Levensgenieter

Het overlijden van Bjorn komt hard aan bij zijn vele vrienden en familie. “We weten zeker dat hij nog hard gevochten heeft in het ziekenhuis, maar het was een ongelijke strijd”, zeggen de nabestaanden. “Bjorn was erg geliefd bij iedereen. Hij stond gewoon altijd klaar voor iedereen die het maar hoefde te vragen. Bjorn was een echte levensgenieter in alles wat hij deed en nog wilde doen. Wat er ook gebeurde: hij was er overal graag bij. Zijn dood is echt veel te vroeg gekomen. Hij zal een heel grote leegte nalaten bij iedereen en zal erg gemist worden.” (JH)