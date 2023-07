Bizar ongeval in Torhout: man knalt met Mini Cooper over vluchtheuvel en eindigt op rotonde

Een vrouw is zaterdagmiddag lichtgewond geraakt bij een vreemd maar spectaculair ongeval in Torhout. Een man reed er in zijn Mini Cooper aan hoge snelheid over een vluchtheuvel op het einde van de R34 en parkeerde zijn wagen in het midden van de rotonde. Of de man onwel werd voor het ongeval of gedronken had is niet duidelijk.

Het bizarre ongeval gebeurde zaterdagmiddag rond 16 uur. Een man kwam er in zijn Mini Cooper van de snelweg E403 aangereden en reed de R34 op richting Torhout. Op het einde van de R34 aan de rotonde met de Bruggestraat reed de man aan hoge snelheid over de vluchtheuvel tussen de twee rijstroken.

Een koppel dat net inkopen was gaan doen aan de Aveve zag alles gebeuren. “Het was vrij hallucinant”, zeggen ze. “Hij kwam echt veel te snel aangereden en reed vol over de vluchtheuvel zonder te remmen. Door de impact werd zijn auto omhoog geslingerd en zonder nog de weg te raken kwam hij tot stilstand in het midden van de rotonde.”

“Brokstukken van de verkeerspalen en glas schoten alle kanten op. Zijn vrouw stapte uit en ze bleek lichtgewond te zijn. Er kwam een ziekenwagen om haar te halen.” Wat de oorzaak is van het ongeval is nog niet duidelijk.

Grote ravage

De man richtte in ieder geval een aanzienlijke ravage aan. Hij ramde eerst een reflectorpaal met pijlbord op de vluchtheuvel, vervolgens het groene bord dat de snelweg aanduidt en op de rotonde zelf nog eens een paal van de stad Torhout. Ook de rotonde en het struikgewas liepen flinke schade op. De Mini Cooper zelf is uiteraard ook zwaar beschadigd.

Na het ongeval kwam de brandweer ter plaatse om het wegdek en gelekte motorvloeistoffen op te ruimen. Het was geen sinecure om de wagen van de rotonde te takelen. Er ontstond aanzienlijke verkeershinder. De bestuurder zelf moest een ademtest afleggen bij de politie, maar het resultaat daarvan is nog niet gekend. (Jelle Houwen)