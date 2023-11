Bewakingscamera filmt zware botsing tussen stilgevallen vrachtwagen en trein in Koolskamp: twaalf lichtgewonden, truckchauffeur kritiek

Opnieuw is er een bijzonder zwaar ongeval aan de overweg van de Oude Heirweg in Koolskamp gebeurd. Een vrachtwagen belandde op de treinsporen en werd door een aankomende trein geramd. Twaalf treinpassagiers zijn lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht zijn. De vrachtwagenchauffeur verkeert in kritieke toestand. De materiële schade is enorm. Op de plaats van het ongeval hangt ook een bewakingscamera, die filmde het hele gebeuren. Dat levert spectaculaire beelden op.

(Opgelet: deze video bevat harde beelden)



Net voor het middaguur viel een vrachtwagen op de sporen van de overweg aan de Oude Heirweg in de Ardooise deelgemeente Koolskamp stil. Een aankomende trein kon een botsing niet meer vermijden. De treinbestuurder trok nog aan de noodrem en liep naar achter in de trein.

Door de klap werd de vrachtwagen letterlijk in stukken gereten en vloog hij in brand. De trein is ontspoord en kwam enkele honderden meters verder tot stilstand. Hij raakte ook zwaar beschadigd. Alle inzittenden konden vrijwel onmiddellijk geëvacueerd worden. Die werden in het nabijgelegen café De Kortekeer opgevangen en konden uiteindelijk met vervangbussen hun reis verder kunnen zetten.

Twaal treinpassagiers raakten lichtgewond. Vijf onder hen zijn naar het ziekenhuis overgebracht, de machinist en begeleider zijn in shock. De Franstalige chauffeur van de vrachtwagen, die op weg was naar een bedrijf in de Oude Heirweg, is zwaargewond. Zijn toestand is kritiek. Hij moest uit de zwaar verhakkelde cabine bevrijd worden.

Treinverkeer meerdere dagen onderbroken

De exacte omstandigheden worden door de politie en Infrabel onderzocht, stelt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. Het parket heeft een expert aangesteld. “In totaal zijn een vijftigtal reizigers geëvacueerd. Hoe groot de schade is, kunnen we nog niet zeggen. Dat willen we zo snel mogelijk in kaart brengen. Hoe dan ook zal de treinverbinding tussen Tielt en Lichtervelde in beide richtingen meerdere dagen volledig onderbroken zijn. We moeten immers over een afstand van 350 meter de dwarsliggers op het spoor vernieuwen. Ook de slagbomen, lichten en bovenleiding zijn geraakt.”

“Daarom leggen we op het traject tussen Deinze en Lichtervelde vervangbussen in. Die zullen de stations van Lichtervelde, Tielt, Aarsele en Deinze aandoen. Lichtervelde-De Panne en Deinze-Antwerpen blijven we met pendeltreinen bedienen.”

Bestuurscabine geblust

Izegemnaar Chris Seynaeve zag het ongeval vanop de E403 gebeuren. “Ik reed net op de brug over de sporen”, zegt hij. “Plots zag ik één grote vlammenzee. Ik heb me meteen op de pechstrook geparkeerd en ben naar beneden gespurt. Op automatische piloot ben ik de bestuurscabine van de trein binnen gesneld en heb ik met een brandblusapparaat van een andere omstaander het vuur geblust.”

🚆 Door een aanrijding is het treinverkeer verstoord tussen Deinze en Lichtervelde.



⚠️ Er rijden op dit moment geen treinen tussen Lichtervelde en Tielt. #NMBS pic.twitter.com/y8Zfil5aDI — NMBS (@NMBS) November 14, 2023



“Ik zag nog de pet en jas van de treinbestuurder liggen, maar van de man zelf was geen spoor. Ik was enorm opgelucht toen ik hem iets later buiten zag. Ongedeerd en wel. Hij had eerst zelf het hele treinstel gecontroleerd en is toen pas afgestapt.”

Er zijn ondertussen ook bewakingsbeelden opgedoken, waarop het ongeval te zien is. We waarschuwen voor de zeer harde beelden die hieronder bekeken kunnen worden.

Opruimwerken gestart

Infrabel kon met de opruimwerken starten nadat het parket besliste om de werfzone vrij te geven. “We zijn begonnen met het opruimen van het puin, dat verspreid ligt op de sporen”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. “We zullen daar ook vannacht nog mee doorgaan.”

Er is een takeldienst voor de vrachtwagen ter plaatse. Woensdag zal spoormaatschappij NMBS bekijken hoe de trein kan worden weggehaald.

“We hopen dat we donderdag kunnen starten met het de herstellingen aan de spoorinfrastructuur”, zegt Petit. “Dat zal meerdere dagen duren, we zullen daar waarschijnlijk ook tijdens het weekend mee bezig zijn.”

Volgens Petit moet er over een afstand van zowat 350 meter aan de sporen worden gewerkt. In de eerste plaats moeten er dwarsliggers worden vervangen. Daarnaast moeten ook herstellingen worden uitgevoerd aan toestellen die gelinkt zijn aan de seininrichting. Voorts is er schade aan de bovenleidingspalen en aan de slagboom en de belichting van de overweg. Mogelijk zal na het weghalen van de trein nog meer schade aan het licht komen.

Eind vorig jaar vond een gelijkaardig verkeersongeval op exact dezelfde plek plaats. Toen raakte er als bij wonder niemand gewond.

(BF/PVH)

