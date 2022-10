In de Lippenslaan in Knokke-Heist gebeurde donderdagmorgen even voor 09.00 uur een ongeval.

De bestuurder van een kleine bestelwagen raakte gewond toen een betonplaat van een vrachtwagen schoof ter hoogte van een bouwwerf. Men was er materiaal aan het lossen. De klap was niet min.

De chauffeur was zwaar aangeslagen door het gebeuren, zijn auto is rijp voor de sloop. Hij werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval was er in de Lippenslaan geen verkeer mogelijk richting station.