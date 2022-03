Betonmixer belandt op autosnelweg

Dinsdagmorgen rond 8 uur liep bij de wegpolitie een melding binnen van een ongeval op de E40. In de richting van Oostende net voor de afrit Loppem zou een betonmixer op zijn zij liggen.

Meteen werden twee zware takelwagens gevorderd. De verkeersinfo deelde mee dat er door het ongeval de linker- en middenrijstrook afgesloten waren. Groot was echter de verbazing toen de wegpolitie en takeldienst ter plaatse arriveerden.

Het bleek niet om een ongeval te gaan, maar om een kleine betonmolen die in alle waarschijnlijkheid van een bestelwagen was gevallen en op de snelweg was terechtgekomen. De interpretatie van betonmixer werd enigszins verkeerd meegedeeld, wat bij de desbetreffende diensten toch wel de wenkbrauwen deed fronsen.

Niemand raakte gewond en de eigenaar van de betonmixer kon even verder op de parking tot stilstand komen. Hij zal zijn betonmixer bij de takeldienst kunnen afhalen. Het incident zorgde wel voor file van voor Brugge. Na een klein half uurtje was de zaak opgelost.