Bestuurster verliest controle over het stuur

In de Sint-Elooistraat in Westrozebeke verloor de chauffeur van een Mercedes SUV zaterdagochtend omstreeks 7 uur de controle over het stuur van zijn wagen.

De wagen knalde onder andere tegen een muurtje, een elektriciteitspaal en een boom. De bestuurster kwam met de schrik vrij en geraakte bij het voorval niet gewond.

De ravage in de Sint-Elooistraat is wel groot. De brandweer werd opgeroepen omdat de elektriciteitspaal dreigde om te vallen. Ook een medewerker van Fluvius werd opgeroepen om mee dat probleem op te lossen.