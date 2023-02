Bestuurster vergist zich van pedaal en ramt gevel nieuwbouwwoning in Nieuwkapelle

Een bestuurster die zich tijdens het manoeuvreren van pedaal vergiste, reed afgelopen weekend tegen de gevel van een woning in ruwbouw in Nieuwkapelle. De brandweer moest enkele stukken verwijderen wegens instortingsgevaar.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond om 23 uur in de Barbeelstraat in Nieuwkapelle, bij Diksmuide. Dat is een doodlopend stuk zijstraat van de Nieuwkapellestraat waar enkele wooneenheden gevestigd zijn. In die straat wordt momenteel ook een nieuwbouwwoning neergepoot, die bevindt zich nog in de ruwbouwfase. Toen een vrouw die vlakbij woont vrijdagnacht wou manoeuvreren, vergiste ze zich van pedaal en reed ze met haar auto tegen de gevel van de woning.

Stenen en isolatie verwijderd

De vrouw legde een negatieve ademtest af. De brandweer moest een deel van de voorste gevel verwijderen wegens instortingsgevaar. Het gaat om een gevel met een raamopening en daarboven een poutrel. Het gebouw werd geïnspecteerd en als voldoende veilig beschouwd. Wel werden verschillende snelbouwstenen en isolatie verwijderd omdat er risico bestond dat die op straat zouden belanden, met potentieel gevaar voor voorbijgangers. (JH)