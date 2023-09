Bestuurster vergist zich van pedaal en belandt in Damse Vaart

Woensdagavond even na 21 uur deed zich langs de Damse Vaart-Zuid een bizar ongeval voor.

Een dame vergiste er zich van pedaal. In plaats van te remmen, gaf ze gas waardoor ze met haar wagen in het Zuidervaartje belandde. De dame kon zichzelf gelukkig op eigen kracht op het droge hijsen, waar ze de komst van de hulpdiensten afwachtte. Duikers dienden de takelwerkzaamheden bij te staan om haar wagen op het droge te krijgen. Haar wagen is rijp voor de schroothoop. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.