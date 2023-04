Bestuurster rijdt tegen garagepoort

Zaterdagavond verloor een bestuurster van een personenwagen de controle over het stuur in de Karel Coggelaan in Veurne.

Net voorbij een rotonde kwam ze tegen een garagepoort en een muurtje tot stilstand. Omdat er sprake was van geknelde personen kwam de brandweer ter plaatse. Uiteindelijk moest de brandweer niet ingrijpen om de vrouw te bevrijden, ze werd in een ziekenwagen verzorgd.

Naast haar zat een passagier, hij werd niet gewond. De brandweer moest wel het muurtje naast de poort wat stutten. Er was korte tijd wat hinder ter hoogte van het ongeval. De wagen moest getakeld worden en is vooraan zwaar beschadigd. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Volgens de brandweer zou het kunnen dat de bestuurster onwel is geworden en zo de controle over haar voertuig heeft verloren. (JT)